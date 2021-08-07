Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı'nda tehlike sinyalleri
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Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı'nda tehlike sinyalleri

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Güncel

Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı'nda tehlike sinyalleri Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı, aşırı sıcaklardan dolayı yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı'nda tehlike sinyalleri

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı, aşırı sıcaklardan dolayı yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Her yıl ilkbaharda coşan Sason Çayı bu yıl kuruma noktasına geldi. Geçtiğimiz yıllarda havzasına sığmayarak taşan Sason Çayı etrafındaki ekili alanlara da zarar verirken, bu yıl havaların kurak gitmesi nedeni ile kurumaya yüz tuttu. Bu durum bölgedeki vatandaşların da tedirgin olmasına neden oldu. Her yıl ilkbaharda 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto Dağı'ndaki karların erimesiyle oluşan su ile beslenen Sason Çayı, Batman'daki baraja kadar akarak barajı besleyen ana arterlerin de başında geliyordu. Çay suyunun çok azalması çevre köylerde yaşayan vatandaşları da endişelendirmeye başladı.

Çay çevresinde yaşayan köylüler aşırı sıcaklar nedeniyle çayın kuruma tehlikesi geçirdiğini ve çayın kuruması halinde tarlaların susuz kalacağını, hatta hayvanlarının da su ihtiyacının karşılanamayacağından endişelendiklerini kaydetti.

Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı'nda tehlike sinyalleri
Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı'nda tehlike sinyalleri
Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı'nda tehlike sinyalleri
Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı'nda tehlike sinyalleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş

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