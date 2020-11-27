Batık gemi 'Pasha' 7 yıl sonra denizden çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Batık gemi 'Pasha' 7 yıl sonra denizden çıkarıldı

27.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:55

Batık gemi 'Pasha' 7 yıl sonra denizden çıkarıldı Balıkesir'in Erdek ilçesinde iskeleye bağlıyken batan Pasha isimli kuru yük gemisi enkazının denizdeki son kalıntıları çıkarıldı.

Batık gemi 'Pasha' 7 yıl sonra denizden çıkarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde iskeleye bağlıyken batan Pasha isimli kuru yük gemisi enkazının denizdeki son kalıntıları çıkarıldı.

İzmit Limanı'ndan 2013 yılının eylül ayında aldığı, içinde elektronik eşya bulunan 5 konteyner ve 450 ton sunta yükünü Lübnan ve Mısır'a götürmek için yola çıkan Pasha, Marmara Adası'nın 3 mil açığında yük kayması sonucu yan yatıp batma tehlikesi geçirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Erdek'in Narlı Mahallesi iskelesine çekilen Tanzanya bandıralı 63 metre uzunluğundaki gemi, burada batmıştı. 7 yıl süresince Narlı'da görev yapan muhtarların çabasına rağmen denizden çıkarılamayan geminin bakanlığa başvurusu sonrası parçalanarak denizden çıkarılmasına kararı verilmişti Yetkililer alınan karar sonrası geçtiğimiz yıl Pasha adlı geminin sökümüne başlanmıştı. Narlı iskelesi önünde batık durumda olan geminin, yaz aylarında parçalanma işleminin başladığını, denizin dibinde kalan makine dairesi bölümü olan enkazın balonla su yüzeyine çıkarıldığını, şimdi de denizden vinçler yardımıyla karaya çıkarıldığını söyleyen Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağtekin, "Narlı halkı bu enkazdan 7 yıl sonra tamamen kurtulacak, iskelemize yine balıkçı gemileri yanaşacak, esnafımız rahat bir nefes alacak" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Batık gemi 'Pasha' 7 yıl sonra denizden çıkarıldı
Batık gemi 'Pasha' 7 yıl sonra denizden çıkarıldı
Batık gemi 'Pasha' 7 yıl sonra denizden çıkarıldı
Batık gemi 'Pasha' 7 yıl sonra denizden çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAŞAR MEHMET AKİF ERTAN

İlgili Haberler

MSB: Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor
MSB: Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru gemiler Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdi
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru gemiler Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdi
Erdoğan: Sivil gemimize saldırı oldu, bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok (1)
Erdoğan: Sivil gemimize saldırı oldu, bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Hadise Ezgi Mola Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Gökhan Gönül Sergen Yalçın Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batık gemi 'Pasha' 7 yıl sonra denizden çıkarıldı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 12:55:12. #1.15#
title