Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - EL

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El-Halil kentindeki Ayn el-Beyda bölgesinde toplanan Filistinliler İsrail askerlerinin bölgede bekleyişi Yaşlı bir Filistinlinin İsrail askerleri ile tartışması Bölgede toplanan Filistinlilerin zeytin fidanı dikmesi Bölgede toplanan Filistinlilerin cuma namazı kılması...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

El-Halil kentindeki Ayn el-Beyda bölgesinde toplanan Filistinliler

İsrail askerlerinin bölgede bekleyişi

Yaşlı bir Filistinlinin İsrail askerleri ile tartışması

Bölgede toplanan Filistinlilerin zeytin fidanı dikmesi

Bölgede toplanan Filistinlilerin cuma namazı kılması Filistinliler, Nablus'taki Beyt Decan, Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum ve beldesi ve El-Halil kentindeki Ayn el-Beyda bölgesinde İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

El-Halil kentindeki Ayn el-Beyda bölgesinde toplanarak cuma namazını kılan Filistinliler daha sonra bölgede zeytin fidanı dikti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı