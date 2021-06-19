Batı'nın "renkli bahar" teklifi Libya'nın sonunu mu getirdi? Eski sözcüden ezber bozan açıklamalar

Muammer Kaddafi'nin eski sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi Haberler.com'a konuk oldu. Batı'nın Libya'yı bitirdiğini ve Libya'nın kendi iç sorunlarını kendisinin çözmesi gerektiği belirten Musa İbrahim'im Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu.