Batı'nın "renkli bahar" teklifi Libya'nın sonunu mu getirdi? Eski sözcüden ezber bozan açıklamalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batı'nın "renkli bahar" teklifi Libya'nın sonunu mu getirdi? Eski sözcüden ezber bozan açıklamalar

Batı'nın 'renkli bahar' teklifi Libya'nın sonunu mu getirdi? Eski sözcüden ezber bozan açıklamalar
Haberler.com - Haberler | Dünya

Muammer Kaddafi'nin eski sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi Haberler.com'a konuk oldu. Batı'nın Libya'yı bitirdiğini ve Libya'nın kendi iç sorunlarını kendisinin çözmesi gerektiği belirten Musa İbrahim'im Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu.

2011'den beri suların durulmadığı Libya, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmaya çalışıyor. Batı'nın yaptıkları nedeniyle aylarca çocukların başına roketlerin yağdığını söyleyen Muammer Kaddafi'nin eski sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi Haberler.com'da Esra Öztürk'ün konuğu oldu.

Musa İbrahim, çarenin Libya halkının kendisinde olduğunu söylerken, Kaddafi ailesi ve Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Selçuk Tekay Merve Dizdar Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batı'nın "renkli bahar" teklifi Libya'nın sonunu mu getirdi? Eski sözcüden ezber bozan açıklamalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:10:41. #1.14#

title