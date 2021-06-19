Batı'nın "renkli bahar" teklifi Libya'nın sonunu mu getirdi? Eski sözcüden ezber bozan açıklamalar
Muammer Kaddafi'nin eski sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi Haberler.com'a konuk oldu. Batı'nın Libya'yı bitirdiğini ve Libya'nın kendi iç sorunlarını kendisinin çözmesi gerektiği belirten Musa İbrahim'im Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu.
2011'den beri suların durulmadığı Libya, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmaya çalışıyor. Batı'nın yaptıkları nedeniyle aylarca çocukların başına roketlerin yağdığını söyleyen Muammer Kaddafi'nin eski sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi Haberler.com'da Esra Öztürk'ün konuğu oldu.
Musa İbrahim, çarenin Libya halkının kendisinde olduğunu söylerken, Kaddafi ailesi ve Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.