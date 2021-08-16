Batı Kudüs'teki ormanlık alanda çıkan yangınlar ikinci gününde devam ediyor

İsrail ekipleri, Batı Kudüs'te dün ormanlık alanda çıkan yangınları kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail ekipleri, Batı Kudüs'te dün ormanlık alanda çıkan yangınları kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Departmanından yapılan açıklamada, yangın bölgesindeki çalışmalara 8 uçağın yanı sıra çok sayıda itfaiye ekibinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 16 bin dönümden fazla ormanlık alanın zarar gördüğü ve yangının Batı Kudüs'ün 5 farklı bölgesinde devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, yangınların yerleşim bölgelerini tehdit etmediği ifade edildi.

Batı Kudüs yakınlarındaki ormanlık bölgede dün öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edilse de yangın kontrol altına alınamamıştı.

Yangın nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde ikamet eden 10 bin kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci