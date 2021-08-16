Batı Kudüs'teki ormanlık alanda çıkan yangınlar ikinci gününde devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batı Kudüs'teki ormanlık alanda çıkan yangınlar ikinci gününde devam ediyor

Batı Kudüs'teki ormanlık alanda çıkan yangınlar ikinci gününde devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail ekipleri, Batı Kudüs'te dün ormanlık alanda çıkan yangınları kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail ekipleri, Batı Kudüs'te dün ormanlık alanda çıkan yangınları kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Departmanından yapılan açıklamada, yangın bölgesindeki çalışmalara 8 uçağın yanı sıra çok sayıda itfaiye ekibinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 16 bin dönümden fazla ormanlık alanın zarar gördüğü ve yangının Batı Kudüs'ün 5 farklı bölgesinde devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, yangınların yerleşim bölgelerini tehdit etmediği ifade edildi.

Batı Kudüs yakınlarındaki ormanlık bölgede dün öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edilse de yangın kontrol altına alınamamıştı.

Yangın nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde ikamet eden 10 bin kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Demet Akalın Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Mete Gazoz Mert Günok Merve Çoban Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batı Kudüs'teki ormanlık alanda çıkan yangınlar ikinci gününde devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:23:35. #1.16#

title