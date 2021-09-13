Batı Kudüs'te gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 İsrailli yaralandı

Batı Kudüs'te gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 İsraillinin yaralandığı, olayın faili olduğu iddia edilen bir Filistinlinin de polis tarafından vurulduğu bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'teki merkez otobüs durağı yakınında iki kişinin bıçaklandığı belirtildi.

Yaralıların yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olmadığı ifade edildi.

Öte yandan polisten yapılan açıklamada, bıçaklamayı gerçekleştiren kişinin polis tarafından vurularak "etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberler de ise bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Filistinli olduğu aktarılırken, sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Bu sabah da işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından vurulmuştu.

Yaralanan Filistinli İsrailli sağlık ekipleri tarafından Batı Kudüs'teki bir hastaneye kaldırılmıştı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.