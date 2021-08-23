Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da gün batımının eşsiz güzelliği
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Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da gün batımının eşsiz güzelliği

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da gün batımının eşsiz güzelliği
Anadolu Ajansı / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Karadeniz kıyısı ilçesi Akçakoca'da gün batımı esnasında güneşin denize yansıyan görüntüsü izleyenleri büyülüyor.

Düzce'nin Karadeniz kıyısı ilçesi Akçakoca'da gün batımı esnasında güneşin denize yansıyan görüntüsü izleyenleri büyülüyor.

Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da gün batımındaki çiftlerin gün batımı izleme anları renkli görüntülere sahne oldu.

Gün batımını izlemek isteyenler sahillere akın ederken, birçok kişi de bol bol fotoğraf çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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