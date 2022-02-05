BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı - Haberler
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BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı

AA, Anton Raharjo - Güncel
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentindeki bir atölyede tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapılıyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentindeki bir atölyede tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapılıyor.

İşletme sahibi Nurman Farieka (26), babasının tavuk ayağı derisinden deriyi nasıl tabaklayacağını anlatan günlüğünü okuduktan sonra bu işe başladığını söyledi.

Nurman, "Tavuk ayağı derisinin de, yılan ve timsah derisi gibi egzotik bir dokuya sahip olduğunu, bu yüzden bunu alternatif bir malzeme olarak seçtiklerini" belirtti.

BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı

BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı

BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı

AA / Anton Raharjo - Güncel

Endonezya, Bandung, Tavuk, Güncel, Haber

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