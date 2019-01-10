Batan gemiden kurtulan mürettebattan Türk ekiplerine teşekkür

Gemi mürettebatı: "Biz kurtarma esnasında da çok şaşırdık. Türk insanı çok duyarlı. Herkes bize yardım elini uzattı"

Samsun Valisi Osman Kaymak:

"Olay yerine 1 saat geç gitseydik, belki de bu arkadaşlarımız da bugün hayatta olmayacaklardı"

SAMSUN - Samsun açıklarında batan gemiden kurtarılan 7 Ukraynalı mürettebatı makamında kabul eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Olay yerine 1 saat geç gitseydik, belki de bu 7 arkadaşlarımız da bugün hayatta olmayacaklardı" dedi.

Rusya'nın Azov Limanı'ndan yüklediği 3 bin 300 ton kömürü Samsun'a getirmek üzere 13 kişilik mürettebatla hareket eden Panama bayraklı 8841644 IMO numaralı "Volga-Balt 214" isimli kuru yük gemisi, Samsun'a 80 mil (130 km) açıkta 5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle gemi bölünerek Karadeniz'e gömüldü. Gemiden alınan sinyal üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, zorlu şartlarda verdikleri mücadele sonucu 7 kişiyi sağ kurtarmayı başardı. Batan gemiden sağ kurtulan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan 7 mürettebat Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret ederek, teşekkürlerini sundular.

"Olay yerine 1 saat geç gitseydik, belki de bu arkadaşlarımız da bugün hayatta olmayacaklardı"

Ekiplerin olay yerine çok hızlı bir şekilde geldiğini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak kadar kıymetli ve kutsaldır. Biz, kurtardığımız arkadaşlarımız için çok seviniyoruz ama kurtaramadığımız 6 arkadaşımız için üzgünüz. Olay bize 08.10'da bildirildi. Hava şartları çok kötüydü. En hızlı şekilde helikopterlerle müdahale ederek o an için hayatta olan 7 arkadaşımızı kurtardık. Olay yerine 1 saat geç gitseydik, belki de bu arkadaşlarımız da bugün hayatta olmayacaklardı. Bu arkadaşlarımızın yaşayacak günleri varmış. Bu operasyonda Sahil Güvenlik Komutanlığı da çok başarılı bir operasyon geçirdiler. Sağlık ekipleri de çok büyük bir çaba sarf ettiler. Hayatta kalan mürettebata bundan sonraki hayatlarında sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Bazı olaylar iki ülke arasındaki ilişkiyi güzelleştiririz. İnşallah daha güzel olaylarla Türkiye-Ukrayna kardeşliği devam etsin istiyoruz" dedi.

Konsolos Yasynsk'y: "Türk ekipleri hayatlarını tehlikeye atarak operasyon gerçekleştirdi"

Türk ekiplerinin kendi hayatlarını tehlikeye atarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğinin altını çizen Ukrayna Ankara Konsolosu Borys Yasynsk'y, "Bu olay gerçekleşir gerçekleşmez hemen yardım geldi. Biz de hemen olayı araştırmaya başladık. 7 kişinin kurtulmasından dolayı mutluyuz. Olay günü Samsun'a geldik. Ne yapılması gerekiyorsa biz bürokratlar yapıyoruz. Türk ekipleri hayatlarını tehlikeye atarak insanca ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Biz Türklerin bu çalışmalarından dolayı çok memnun kaldık. Çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Kurtarma ekibinde yer alan herkese teşekkür eden gemi mürettebatları ise, "Daha farklı ve güzel bir zamanda tekrar Türkiye'ye gelerek sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Biz kurtarma esnasında da çok şaşırdık. Türk insanı çok duyarlı. Herkes bize yardım elini uzattı. Herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

Samsun Valisi Osman Kaymak, kurtarma ekibinde görev alan personellerin ödüllendirileceğini belirtti. Ziyaretin sonunda gemi mürettebatı, bürokratlar ve Samsun Valisi Osman Kaymak, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak: İHA