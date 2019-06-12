Bataklıkta kalan inek kurtarıldı
Burdur'da bataklıkta mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Burdur'da bataklıkta mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Hüseyin Korkmaz, Burdur Gölü Soğanlı Sazlığı kenarında hayvanlarını otlatırken bir ineği bataklığa saplandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, branda üzerine konulan ineği vinç yardımıyla çekerek kurtardı.
Korkmaz, yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
ABD'nin S-400 mektubuna Bakan Akar'dan tepki: Müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük, cevabı hazırlıyoruz