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Bataklığa saplanan inek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Ordu'nun Kumru ilçesinde otlanmak için girdiği derede bataklığa saplanan inek, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde otlanmak için girdiği derede bataklığa saplanan inek, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Paklacı isimli şahsa ait inek, ilçeye bağlı Tekke Mahallesi'nde otlamak için girdiği derede bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kumru Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu bataklığa saplanan inek, iş makinesi yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı, sahibine teslim edildi.

İneğin sahibi Adullah Paklacı, ekiplerin kısa sürede geldiğini belirterek çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ORDU

Bataklığa saplanan inek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İtfaiye, Kumru, Ordu, İnek, Yerel, Haberler

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