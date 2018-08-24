Bataklığa Saplanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te serinlemek amacıyla gölete giren 11 yaşındaki Talha Yıldız, bataklığa saplandı. Olayı haber alan yakınları tarafından bataklıktan kurtarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DEDESİYLE BAAYRAMLAŞMAK İÇİN GİTTİ

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki Talha Yıldız, annesi Fatma ve Babası Yahya ile birlikte dedesi ile bayramlaşmak amacıyla Nurdağı ilçesine bağlı Kuzoluk Mahallesi'ne gitti. Talha yıldız, burada kuzenleri ile birlikte serinlemek için bölgede yeni yapılan sulama göletine girdi. Bataklığa saplanan Talha Yıldız, kuzenlerinin haber vermesi ile gelen yakınları tarafından uzun uğraşlar sonucu bataklıktan kurtarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının aracı ile Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Talha, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nurdağı Cumhuriyet Savcılığı tarafından meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Talha Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.