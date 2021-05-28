Başyayla'da yetişen kayagülü korunma altına alınmayı bekliyor

Karaman'ın Başyayla ilçesi Büyükkarapınar köyü sınırları içinde yetişen kayagülü korunma altına alınmayı bekliyor.

Karaman'ın Başyayla ilçesi Büyükkarapınar köyü sınırları içinde yetişen kayagülü korunma altına alınmayı bekliyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Öztaş, yaptığı açıklamada, Karaman'ın Ayracı ilçesi ve Karaman Çakırdağı Bölgesi'nde daha önceki araştırmacılar tarafından iki popülasyonu bulunan Karaman Kayagülü'nün (Aethionema karamanicum) ilk defa 1997 yılında tanımlandığını belirtti.

Ancak oldukça sınırlı, kıraç bir bölgelerde bulunan ve ekolojik rekabet bakımından fakir olan bu türün yeni bir popülasyonunu Başyayla-Büyükkarapınar Köyü dağlık bölgesinde 1672 metre yükseklikte geçtiğimiz yıllarda tespit ettiğini ifada eden Öztaş, bitkinin doğal gelişme alanının Ermenek Orman Müdürlüğü tarafından koruma altına alınması için gerekli çalımalar başlattığını söyledi.

Bitkinin tür teşhisi çalışmalarının tamamlandığın altını çizen Öztaş, şunları kaydetti:

"Bitkinin Büyükkarapınar köyünde bulunan popülasyonunda tür teşhisi çalışmaları TÜBİTAK Botanik Dergisinin uzun yıllar editörlüğünü yapan Prof. Dr. Ahmet Duran tarafından yapıldı. Bitkinin yetiştiği doğal ortamda bir yıllık takiple, bitkinin çiçek ve tohum örnekleri ile habitatı bizzat incelenerek tür tespiti gerçekleşti. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında tehdit kategorisi 'Tehlikede En' olarak kayıtlı bitkinin, ' tür koruma eylem planı' çerçevesinde korunma altına alınması bölge için büyük bir kazanç olarak görülmektedir. Derin, yeşil muhteşem bir vadi manzarasına sahip olan bitkinin Büyükkarapınar Köyü'ndeki popülasyonunun ülkemizden ve diğer ülkelerden çok sayıda çiçek severi özellikle bahar aylarında cezbedeceğini sanıyorum. Bitkinin bulunduğu bölgenin 1700 metre yükseklikte bulunan bozuk satıh yolu yalnızca bahar ve yaz sezonlarında arazi araçlarının geçişine olanak sağlamaktadır. Bölgenin alt yapısının düzenlenmesinin bölge turizmine büyük katkı sağlayacağı düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu