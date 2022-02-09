Basura ne iyi gelir? Basur belirtileri nelerdir?

Son dönemde halk arasındaki en yaygın hastalıklardan biri olan basur, oldukça ağrılı bir süreçtir. Her dört kişiden birinde görülen basur rahatsızlığı hemen hemen her yaş grubunda gözlemlenmektedir. İş ve sosyal hayatın kalitesini düşürmesinin yanı sıra zorlu bir tedavi süreci izlenmektedir. Basur tedavisindeki etkili bitkisel yöntemleri sizler için araştırdık.

BASUR NEDİR?

Basur, halk arasında "mayasır", tıbben ise "hemoroid" olarakta bilinmektedir. Basur makat bölgesinde anal kanalda dışkılama kontrolüne yardım eden vasküler yapıların şişmesi ve büyümesi sonucunda oluşan yapılara denmektedir. Bu yapıların iltihaplanması, şişmesi ve büyümesi sonucunda patlama ve kopmalara bağlı olarak bu bölgede kanama, ağrı gibi etkileri görülmektedir. Tedavi edilmemesi durumunda ilerleyen süreçlerde hastanın oturması, yürümesi ve spor yapması gibi aktivitelere engel olabilmektedir.

BASURUN NEDENLERİ NELERDİR?

Basurun kesin nedenleri hala bilinmemektedir ancak genel kanılarda aşırı acı tüketimi, kuru ve düzensiz beslenme, çok fazla bisiklete binme, aşırı kilo, dışkılamada fazla ıkınmak basura neden olabilmekte.

Basura neden olan etkenler;

Genetik

Kronik ishal ve kabızlık

Hamilelik

Düzensiz beslenme

Aşırı alkol tüketimi

Aşırı kilo

Aşırı acı tüketimi

Yoğun tempoda ata ve bisiklete binmek

Hareketsizlik

BASURUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kesin tanı uzmanlar tarafından konmaktadır. Ancak basur rahatsızlığı belirtilerini bölgesel olarak gözlemleyebilirsiniz.

Dışkıda kan

Dışkılama sırasında ağrı

Anüs bölgesinde rahatsızlık hissi

Anüs bölgesinde kaşıntı

Anüs bölgesinde şişlik

BASURA NE İYİ GELİR?

Basur rahatsızlığından uzak durmanız için öncelikle beslenme şeklinizi düzenlemeniz gerekmektedir. Sağlıklı ve lif ağırlıklı beslenmek sindirim sisteminizi zorlamayacaktır. Aynı zamanda su tüketimini arttırmak basur rahatsızlığına karşı fayda sağladığı bilinmektedir. Bunun dışında aşırı kilolarınız varsa bu kilolardan kurtulmak basura karşı etkili olacaktır. Aşırı baharatlı ve acılı yiyecekler tüketmemeye dikkat etmeniz gerekmektedir. Alkol tüketimini azaltmanız basurun geçmesine yardımcı olabilir. Bunlar haricinde bisiklet ve ata binmek gibi sporlar ile uğraşanların oturdukları yerlerde özel yastık kullanımı tavsiye edilmektedir. Dışkılama sırasında aşırı ıkınmadan uzak durulması gerekmektedir. Bütün bunların dışında basura karşı bitkisel çözümler de etkili olmaktadır.

Yoğurt

Prebiyotik olan yoğurt basura karşı oldukça etkilidir. Basurun büyümesine engel olur ve yeni basur oluşumunu engeller.

Kefir

Faydaları saymakla bitmeyen kefir tıpkı yoğurt gibi iyi bir prebiyotiktir. Sindirim sistemini rahatlatan kefir basur oluşumu ve gelişimine engel olmaktadır.

Sarımsak Kürü

Bakterileri öldürme ve iltihap söktürücü özelliği olan sarımsak bu kürdeki en etkili dostunuz. İki diş sarımsak ezilip içerisine bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı karıştırın ve basur bölgesine sürün. Basur kanamasına engel olmasının yanında ağrınızı da azaltacaktır.

Aloe Vera

Cilde faydalarıyla son dönemde sıkça ismini duyduğumuz aloe vera çok iyi bir anti-inflamatuardır. Taze soyulmuş aloe vera biraz ezildikten sonra basur bölgesine uygulanması halinde bu bölgedeki tahirişi azaltıp, ağrıyı geçirecektir.

Elma Sirkesi

İltihap sökücü ve anti bakteriyel olan elma sirkesi bir pamuk yardımıyla basur bölgesine sürüldüğünde bölgedeki kaşıntı ve ağrıyı alacaktır. Ayrıca su ile seyreltilip her gün bir bardak içilmesi sindirim sistemine fayda sağladığı bilinmektedir. Basurun varlığı süresinde içilmesi de basurun geçmesinde faydalı olacaktır.

Özel Kür

İki kaşık ısırgan yağı, bir diş sarımsak, bir kaşık aloe vera ve hindistan cevizi yağının içerisine biraz dereotunu havanda iyice ezip karıştırın krem kıvamına gelince pamuk yardımıyla bölgeye uygulayın hem ağrısını alacak hem de kanamaya karşı oldukça etkili olacaktır.

Haberler.com - Gündem - Longtail