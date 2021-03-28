Başsavcılık Kürşat Ayvatoğlu ile birlikte araçta bulunan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı
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Başsavcılık Kürşat Ayvatoğlu ile birlikte araçta bulunan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | 3. Sayfa
Başsavcılık Kürşat Ayvatoğlu ile birlikte araçta bulunan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı

Sosyal medyada uyuşturucu kullanırkan çekilen görüntüleri nedeniyle gözaltına alınan, ancak maddenin 'pudra şekeri' olduğunu söylemesi üzerine serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu bugün yeniden gözaltına alındı. Araçta bulunan diğer 4 kişiyle ilgili de yakalama kararı çıkartan Başsavcılık, "Tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemeler titizlikle yürütülüyor. Kolluk kuvvetlerine ek gözaltı talimatı verildi" ifadelerinde bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı

Lüks bir arabada uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve kısa sürede infial yaratan Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında 26 Mart'ta soruşturma başlatıldı. Kısa sürede Ayvatoğlu'nu gözaltına alan ekipler, görüntülerdeki diğer şahısların tespit edilip yakalanması için de harekete geçti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, Kastamonu ve İzmir'de diğer kişileri de yakaladı.

GÖZALTI TALİMATİ VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli Ayvatoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer zanlılar M.D, M.Y.M, D.O. ve U.K. hakkında gözaltı talimatı verildiği belirtildi. Açıklamada, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındığı hatırlatıldı.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR"

Ayvatoğlu hakkındaki soruşturmanın, TCK'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu" başlıklı 188'nci ve devamı maddeleri kapsamında genişletildiği bildirildi. Açıklamada, "Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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