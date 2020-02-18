BAŞSAVCILIK GEZİ DAVASI KARARINA İTİRAZ EDECEK
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BAŞSAVCILIK GEZİ DAVASI KARARINA İTİRAZ EDECEK

Haber: Özden ATİK İstanbul DHAGezi davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi.

18.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:34
BAŞSAVCILIK GEZİ DAVASI KARARINA İTİRAZ EDECEK

Haber: Özden ATİK DHA

Gezi davasında aralarında 'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen davada aralarında işadamı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti. 

 


Kaynak: DHA
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