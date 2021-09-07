Başsavcı Çetin, Başkan Posbıyık ile görüştü
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Başsavcı Çetin, Başkan Posbıyık ile görüştü

Başsavcı Çetin, Başkan Posbıyık ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede kurumlar arası yapılacak çalışmalara ilişkin konular ele alındı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı ile Temmuz ayında Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Akın Çetin, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Posbıyık, Başsavcı Çetin'e Ereğli'deki görevinin hayırlı olmasını diledi. Görüşmede kurumlar arası yapılacak çalışmalara ilişkin konular ele alındı.

Ziyaretin anısına Başkan Posbıyık konuğuna Herkül heykeli, Alemdar Gemisi tablosu ve Ereğli'yi tanıtıcı broşürlerin yer aldığı çantayı takdim etti. - ZONGULDAK

Başsavcı Çetin, Başkan Posbıyık ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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