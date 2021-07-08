Başsavcı Akın Çetin Kdz. Ereğli'de görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSK) 25 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan kararnamesi ile Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akın Çetin 2 Temmuz 2021 itibariyle görevine başladı.