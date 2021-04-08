Başrolünde ANGELINA JOLIE'nin yer aldığı filmin afişi yayınlandı
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Başrolünde ANGELINA JOLIE'nin yer aldığı filmin afişi yayınlandı

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Başrolünde ANGELINA JOLIE'nin yer aldığı filmin afişi yayınlandı

New Line Cinema'dan başrolünde Angelina Jolie'nin yer aldığı ve Taylor Sheridan'ın yönettiği gerilim filmi "Those Who Wish Me Dead/Ölmemi İsteyenler" geliyor.

Oscar ödüllü Jolie ("Girl, Interrupted," "Maleficent" filmleri) Hannah isimli, paraşütle yangın yerine atlayan bir itfaiyeci olarak görev yapmaktadır. Bir yangın sırasında kurtaramadığı üç kişinin üzüntüsünü yoğun olarak yaşadığı sırada, ormanda nereye gideceğini bilemeyen 12 yaşında travmatik bir oğlana rastlar.

Filmin diğer rollerinde Nicholas Hoult ("X-Men" filmleri), Finn Little ("Reckoning"), Aiden Gillen ("Game of Thrones," "Peaky Blinders"), Medina Senghore ("Happy!"), Tyler Perry ("Vice," "Gone Girl"), Jake Weber ("Midway," "Homeland"), ve Jon Bernthal ("Ford v Ferrari," "Wind River") yer alıyorlar..

Filmin yönetmeni Oscar adayı Taylor Sheridan ("Hell or High Water," "Wind River").

Senaryoyu, Michael Koryta ve Charles Leavitt ve Taylor Sheridan yazdılar.

Filmin uyarlandığı aynı adlı kitabın yazarı Michael Koryta.

New Line Cinema bir BRON Studios/FILMRIGHTS yapımı, Creative Wealth Media işbirliği ile, bir Taylor Sheridan filmi olan "Those Who Wish Me Dead/Ölmemi İsteyenler"i sunar.

Filmin dünya çapında dağıtımı 2021 ylında Warner Bros. Pictures tarafından yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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