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Başrolde 'Kadın' var

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Başrolde 'Kadın' var

İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sancaktepe Belediyesi 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışı ve Yarınlara Kalsın 'Kadın' Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması Ödül Töreni, Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan, Derviş Zaim gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre merkezinde yapılan programda, Yarınlara Kalsın 'Kadın' temalı Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödül töreni de düzenlendi. Törene yarışma jüri başkanı Hülya Koçyiğit'in yanı sıra diğer jüri üyeleri Derviş Zaim, Nazif Tunç, Hilal Çelenk, Mustafa Burak Doğu, Elif Sude Harmancı, Muhammed Emre Kaya, Yeşim Tonbaz Güler ve konuk olarak da Serdar Gökhan,Kültür ve Turizm Bakan YardımcısıÖzgül Özkan Yavuz katıldı.

Kısa film senaryo yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

"Kadın" temalı yarınlara kalsın kısa film senaryo yarışması ödül töreninde 'Ay anne' senaryosuyla Emre Öz birinci olarak 15 bin TL'nin sahibi oldu. Öz, ödülünü Hülya Koçyiğit'in elinden aldı. Yarışmada '1 lira' adlı senaryosuyla 2. olarak 10 bin TL kazanan isim Halil Kekeş olurken, 'Nefes' adlı senaryosuyla 3. olarak 5 bin TL ödülünü kazanan isim Volkan Güney Eker oldu.

595 fidan dikildi

Düzenlenen senaryo yarışmasına yurtiçi ve yurtdışından 595 başvuru yapıldı. Başvuru yapan her senaryo için fidan dikilerek,temelleri atılan ormana Yarınlara Kalsın Hatıra Ormanı ismi verildi. Her yıl düzenlenecek yarışmada, katılan senaryo sayısı kadar fidan dikilerek ormanın büyütülmesi amaçlanıyor.

"Kadının eli değdiği her şey güzelleşiyor"

Ödül töreni öncesinde Güçlü Kadınlar sergisini de gezen Hülya Koçyiğit, Kadın temalı yarışma amacının kadınlara farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Bugün Burada Oluşumuzun nedeni Sancaktepe Belediyesinin 'kadın' temalı kısa film senaryosu yarışması açmıştı. Ben jürideydim. Amaç burada kadın ne yapar? Kadının toplumda ki yerini ne kadar fakındayız? Çünkü kadının eli değdiği her şey güzelleşiyor" diye konuştu.

"Sancaktepe'de kültür sanat her daim önceliğimiz oldu"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise "Bugün Sancaktepe kültür ve sanat günü, Sancaktepe'de kültür sanat her daim önceliğimiz oldu. Ancak malumunuz geçirmiş olduğumuz pandemi sürecinden dolayı kalabalık toplantıların yapılamaması bir araya gelemememiz bizleri çok üzmüştü. Aşıların çoğalmasıyla birlikte daha önlemler alınarak kültür sanat sezonumuzu başlatmaya karar verdik" ifadelerinde bulundu.
Başrolde 'Kadın' var

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