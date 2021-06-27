BAŞÖTKOP'TA Erol Çetin güven tazeledi

Balıkesir Nakliyeciler Kooperatifi (BAŞÖTKOP,) mali genel kurul yaptı.

Balıkesir Nakliyeciler Kooperatifi (BAŞÖTKOP,) mali genel kurul yaptı. Başkan Çetin, geçtiğimiz yıl 68 milyon olarak gerçekleşen bütçenin yeni dönemde 100 milyon barajını aşmasını beklediklerini söyledi.

Nakliyecilerin Balıkesir'deki en büyük temsilcisi konumunda olan BAŞÖTKOP'ta mali genel kurul gerçekleşti. Şoförler Odası'nda gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığını Nevzat Güneş üstlenirken, 5 dönem üst üste başkanlığını sürdüren ve Balıkesir'de bu anlamda bir ilki başaran Çetin, BAŞÖTKOP'a değer katmaya devam ediyor. Kurumun 2020 net karının 2 milyon 300 bin olarak açıklandığı mali genel kurulda, bütçelerinin 48 milyondan 68 milyona yükseldiğini belirten Başkan Erol Çetin, 2021 bütçesinde hedeflerinin 100 milyon barajını aşmak olduğunu belirtti.

Ülkede ve dünyada yaşanan kriz, pandemi gibi ciddi etkenlerin yaşandığı dönemde dahi tekerlerin döndüğü, çıtanın yükseldiği, katma değerin arttığı BAŞÖTKOP'ün, sektöründe Balıkesir'in yanı sıra Türkiye ölçeğinde de önemli bir marka değeri haline döndüğünü dile getiren Başkan Erol Çetin, yenilenen yüzü, mükemmel hizmet anlayışıyla hizmet veren kurumlarına ait benzinlikle birlikte 2021'de araç filosu oluşturarak 3 yeni Tırı bünyelerine kattıklarını belirtti.

Göreve geldiğinde 5 bin liralarda olan sıra değerini günümüzde 250 bin bandına taşıyan Başkanlarının çalışmalarından memnun olan üyeler, kendilerine sunulan öz kaynakların ve net karların arttığı mali tabloyu alkışlarken, Balıkesir'de 5 dönem seçim kazanan Çetin Başkan ve ekibine de güven oyu verdiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı