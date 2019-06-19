Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'dan "İç çamaşırın belli oluyor" diyen takipçisine olay cevap
Başörtüsünü çıkartarak birden magazin gündemine oturan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, takipçisine verdiği cevapla olay oldu.
Yayınlanması yasaklanan Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde başını açtığını duyurmuştu. Radikal bir kararla başını açan Gürdal sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu.
"SÜDYENLE GEZECEĞİM VAR MI PROBLEM"
Kendisine yeni bir sosyal medya hesabı açan gelin adayı, sık sık paylaşımlar yapıyor.Gelin adayı, "Sadece başımı açtı vücudum hala kapalı, usturuplu giyinmeye devam ediyorum" diyerek açıklama yapmıştı. Gürdal, yaptığı son paylaşımında iç çamaşırının belli olduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı. Gürdal, "Sütyenle gezeceğim var mı problem" cevabını verdi.
"İSLAMİYETİ ÇOK GÜZEL TEMSİL ETTİM"
Sosyal medya hesabından neden başını açtığını açıklayan Hanife ayrıca eleştirilere de cevap verdi Hanife konuyla ilgili, "Bugün kendime uzunca sordum ben kimim diye. 'Ben bu giyimim ile mutlu muyum?' diye sordum. Uzunca bu kararı düşündüm. Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Benim ailem komple muhafazakar. Ben kötü örnek olmuyorum. Konu inancımla alakalı değil. Konu daha güzel görünmek değil. İslamiyet çok güzel temsil ettiğimi düşünüyorum. Ben sadece daha fazla tesettürlü kalamayacağımı anladıktan sonra kararımı verdim." demişti.
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YAKINDA BİKİNİ FOTĞRAFLARI ÇIKARSA ŞAŞMAYIN. ADNAN OKTAR MÜRİTLERİ GİBİ KENDİNİ GÖRÜYOR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HEP AYNI DEGILMI TURBANI SILAH OLARAK KULLANMIYORMU HERKESCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen kimsin la islamiyeti temsil edesin meşhur olmak gündem olmak için dini kullanmaktan vaz geçin Yazık Allah sen ve senin gibilere hidayet versin cidden yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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türbanı reklam için takan bir ahlaksızsın. . . ancak türban arap adetidir, anadolu kadınımızın başörtüsü ile karıştırmamak lazım, türban türk kültüründe yoktur, son 40 senede uygulanan araplaşma neticesinde kültürümüze sirayet etmiştirCevap Yaz Yayından Kaldır
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ULAN ÇOK ÇİRKİN KARI YACevap Yaz Yayından Kaldır