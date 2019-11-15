Başörtülü kıza yumruklu saldırı kamerada

15.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:26

İstanbul Karaköy'de yürüyen başörtülü iki genç kız, karşılarından gelen başka bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç kız, kadından şikayetçi olurken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de yaşandı. Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, karşı yönden gelen başka bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç kız, üzerine ve başörtüsünü düzeltmeye çalışırken saldırgan hakaretlerine devam etti. Kimliği belirsiz saldırgan kayıplara karışırken başörtülü genç kız ise Karaköy Polis Merkezine giderek kadından şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA