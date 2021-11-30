Basmane'nin hayvansever esnafları

ANTALYA (Bültenler) - Hayvan sevgisinin tüm ailede bulunduğunu belirten Güven, annesinin Antalya'dan kendilerini görmeye gelemediğini söyledi. Köylerinde yaşayan 20 kediyi annesinin beslediğini ifade eden Güven yeğeninin de burs parasıyla kedilere mama aldığını, kardeşininde arabasında mama ile gezdiğini anlattı.

Hayvansever esnaf kardeşler, Basmane'nin maskotu haline gelen Babür'e de 10 yıldır bakıyor. Güvercinlere ekmek ıslatıp veren kardeşler, ayrıca kendi yaşadıkları mahallede de her sabah en az 20 kediyi besliyor. Aynı kediler Ali Güven'in akşam işten dönmesini bekliyor.

Kargalar, köpekler, kediler ve güvercinler Güven Kardeşler'in yıllardır bıkmadan usanmadan beslediği hayvanlar arasında yer alıyor. Basmane'deki trafik lambalarının üzerinde bekleyen kargalar, yiyecekleri gördükleri anda alçalıp onları alıp tekrar uçuyor.

Hayvan sevgisi hakkında konuşan Ali Güven, "Bizim hayvan sevgimiz aileden geliyor. Annem Antalya Akseki'den buraya bizi görmeye gelemiyor. Orada da 20 kedi var. Köy zaten sakin bir yer. Ben gelirsem kim bakar onlara diyerek bizim yanımıza gelemiyor. Maaşının belli bir kısmını kedilere ayırıyor. Kız kardeşimin kızı Antalya'da öğrenci olduğu için burs alıyor. Bu burs paralarını kedilere mama ya da ciğer alarak değerlendiriyor. Sülalemizde hayvan sevgisi var. Kardeşim de arabasında mama ile gezer" şeklinde konuştu.

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