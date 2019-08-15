Başmakçı Kaymakamı Yazıcı'nın şehit ailesini ziyareti

15.08.2019 12:25

Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü'nün de katıldığı ziyaret programlarında şehit ailelerinin istek ve talepleri dinledi.

Devletin her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Kaymakam Halil Yazıcı, gece gündüz her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını, ve onlar için ne yapılsa az olduğunu söyledi.

Kaynak: AA