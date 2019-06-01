Başmakçı Kaymakamı Soylu, öğretmenleri ödüllendirdi

Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunda öğrencilere ve okullara kattıkları değerlerden ve üstün hizmetlerden dolayı öğretmenleri ödüllendirdi.

Başmakçı kaymakamlık makamında öğretmenlere gayretli, başarılı ve özverili çalışmalarından ötürü başarı belgeleri takdim edildi.

Kaymakam Soylu, burada yaptığı açıklamada, öğretmenleri en iyi şekilde motive ve onure etmek açısından böyle bir yöntem geliştirdiklerini, öğretmenlerin öğrenciler üzerinde çok haklarının olduğunu söyledi.

Kaynak: AA