Başlat: Ready Player One dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Başlat: Ready Player yönetmeni kimdir?
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Başlat: Ready Player One dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Başlat: Ready Player yönetmeni kimdir?

05.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 05.11.2020 09:07
Başlat: Ready Player One dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Başlat: Ready Player yönetmeni kimdir?

Yönetmenliğini Steven Spielberg'ın çektiği film Başlat: Ready Player One dev kadrosu ve alışık olmadığımız hikayesinden ipuçları ile sinemaseverlerin beğenisindedir. Filmin konusu nedir?

Ernest Cline'nin aynı isimli romanından uyarlanan 2018 çıkışlı Amerikan yapımı bilimkurgu macera olan Başlat: Ready Player One fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, Simon Pegg, Hannah John-Kamen ve Mark Rylance başrol oynadığı Başlat: Ready Player One filmi merak konusu oldu. Yönetmenliğini Steven Spielberg'ın çektiği film Başlat: Ready Player One filminin konusu nedir?

BAŞLAT: READY PLAYER ONE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başlat: Ready Player One, yönetmenliği Steven Spielberg tarafından gerçekleştirilen ve Ernest Cline'nin aynı isimli romanından uyarlanan 2018 çıkışlı Amerikan yapımı bilimkurgu macera filmidir. Filmin başrollerinde Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, Simon Pegg, Hannah John-Kamen ve Mark Rylance yer almaktadır.

Ailesini küçük yaşta kaybeden Wade Watts, gerçek dünyanın sıkıntılarından kaçmak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçirir. Oyunun milyoner kurucusu oyun evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servetiyle oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vadetmektedir. Wade de bu macera dolu hazine avının peşine düşer. Bir süre sonra her şey oyun olmaktan çıkıp acımasız bir rekabete dönüşür. Zira şirket hissedarları ve paragöz oyuncular, hazineye herkesten önce ulaşabilmek ve diğer yarışmacıları saf dışı bırakmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

2045 yılı sonlarında dünya yüzeyindeki birçok şehir, eskimiş araba ve elektronik eşyaların bulunduğu kenar mahallelere dönüşmüştür. İçerisinde yaşamanın keyif vermediği böylesi bir dünyada OASIS adındaki çok oyunculu çevrimiçi bir oyun, insanlara içerisinde yaşadıkları dünyadan kısa da olsa bir kurtuluş sunmaktadır.

Ernest Cline'nin aynı isimli romanından uyarlanan kitabında sanal gerçeklik oyunlarının gün geçtikçe insan yaşamında edindiği yerin tehlikelerine dikkati çekiyor.

BAŞLAT: READY PLAYER ONE FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tye Sheridan,

Olivia Cooke,

Ben Mendelsohn,

Lena Waithe,

Simon Pegg,

Hannah John-Kamen

Mark Rylance

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