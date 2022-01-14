Başlarına çuval geçirip hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Haberler
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Başlarına çuval geçirip hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Başlarına çuval geçirip hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, başına çuval geçirerek boş ekmek sandığı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

KİLİS'te, başına çuval geçirerek boş ekmek sandığı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Doğan Güneş Paşa Mahallesi'nde bir bakkal dükkanının önündeki ekmek konulan boş sandık çalındı. Sabah geldiği işyerinde sandığı göremeyen esnaf, iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol etti. İzlediği görüntülerde, 2 kişinin başlarına geçirdikleri çuval ile boş sandığı çaldığını fark eden bakkal sahibi, durumu polise bildirdi. İhbarla çalışma başlatan polis, çuval ile kendilerini kamufle eden şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.


Başlarına çuval geçirip hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

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