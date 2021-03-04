Baskın istihbaratı polisi harekete geçirdi! ABD'de Kongre binasında önlemler yeniden artırıldı
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Baskın istihbaratı polisi harekete geçirdi! ABD'de Kongre binasında önlemler yeniden artırıldı

04.03.2021 08:12 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:48
Baskın istihbaratı polisi harekete geçirdi! ABD'de Kongre binasında önlemler yeniden artırıldı

ABD'de aşırılık yanlısı bir milis grubun bugün Kongre binasını basabileceği yönündeki istihbaratın ardından Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini artırdı.

ABD'de 6 Ocak'tan bu yana Kongre binasına yönelik tehditler devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, aralarında "Yüzde 3" olarak bilinen aşırılık yanlısı bir milis grubunun bulunduğu birçok aşırı grubun yarın Kongre binasını basabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"KONGRE BİNASI'NA BASKIN İSTİHBARI ALDIK"

İstihbaratın ardından Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini artırarak, "4 Mart Perşembe günü, kimliği belirlenmiş bir milis grubu tarafından Kongre Binası'nı yönelik baskın ihtimalini gösteren istihbarat elde ettik" ifadelerini kullandı. Polis, istihbaratı ciddiye aldıklarını belirterek, olası tehdit hakkında başka bilgi paylaşmadı. Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Mart ile ilgili bilgi ve istihbaratın farkında olunduğu ve tüm kolluk kuvvetlerinin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Baskın istihbaratı polisi harekete geçirdi! ABD'de Kongre binasında önlemler yeniden artırıldı

MİLİS GRUPLARIN BAŞKENTE GELDİĞİNE DAİR HABER YOK

Yetkililer, Kongre'de güvenlik önlemleri arttırılsa bile, Kongre'ye yönelik baskın ihtimalinin düşük olduğunu, bunun üyeler arasında konuşmanın ötesine geçtiğine dair kanıt olmadığını belirtti. Yetkililer, Kongre'ye yönelik yapılan konuşmaların ardından milis grup üyelerinden başkente gelenlerin olduğuna dair bir işaret olmadığını aktardı.

Baskın istihbaratı polisi harekete geçirdi! ABD'de Kongre binasında önlemler yeniden artırıldı

KONGRE ÜYELERİNE YÖNELİK TEHDİTLER ARTTI

Kongre Polis Şefi Vekili Yogananda Pittman yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin aldığı tehditlerin geçen yılın aynı dönemine göre 2021'in ilk iki ayında yüzde 93'ün üzerinde arttığını belirtti.

Baskın istihbaratı polisi harekete geçirdi! ABD'de Kongre binasında önlemler yeniden artırıldı

QANON: TRUMP 4 MART'TA YENİDEN BAŞKAN

ABD'de QAnon komplo teorisyenleri ise, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Mart'ta yeniden göreve gelerek başkanlık koltuğunu devralacağına inanıyor. ABD'de 1793 ile 1933 yılları arasında başkanları 20 Ocak yerine 4 Mart'ta yemin ederek göreve başladı.

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