Baskil'de Yaz Kur'an Kursları Sona Erdi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaz Kur'an kursları sona erdi.

İlçe Müftüsü Ömer Aydın, 8 hafta süren kurslara çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Aydın, "Kurslarımızda Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgiler de öğretildi. Kurs hocalarımız büyük bir sabırla, gayretle öğrencilerimize faydalı olmaktadırlar. Bu vesileyle görevli arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ailelerimizin duyarlı olması da bizim için ayrıca bir gurur oldu." dedi.