Baskil'de yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşlıların ihtiyacı anında karşılanıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşlıların ihtiyacı anında karşılanıyor.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat yaptığı açıklamada Vefa Sosyal Destek Grubunun, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçların hızlı bir şekilde giderdiğini söyledi.

Vatandaşların112, 155, 156 ve diğer numaralardan Baskil Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaştığını aktaran Murat, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere de destek de bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA