Basketbolcu Blake Griffin, Kendall Jenner'ı Çocuklarına Tercih Etti
Şu sıralar dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile yaşadığı birliktelikle adını duyuran basketbolcu Blake Griffin, çocuklarına ve boşandığı eşine maddi açıdan destek olmayı reddetti.
Basketbolcu Blake Griffin'in iki çocuğunun annesi Brynn Cameron, eski sevgilisine nafaka davası açtı. Ancak iddialara göre Griffin, Cameron'a maddi açıdan destek olmayı reddetti
VELAYET DAVASI SÜRÜYOR
Basketbolcu Blake Griffin geçtiğimiz senelerde Brynn Cameron'dan ayrılmıştı. Çiftin iki çocuğunun velayet davası da halen sürüyor.
ZAMANININ ÇOĞUNU KENDALL'A GEÇİRİYOR
Brynn Cameron, basketbolcunun çocuklarıyla ilgilenmediğini açıkladı. Cameron bununla da yetinmeyip Griffin'in vaktinin tamamını 22 yaşındaki model sevgilisi Kendall Jenner'la geçirdiğini söyledi.
VERECEKLERİ CEVAP MERAKLA BEKLENİYOR
Şimdi herkes Kendall Jenner ile Blake Griffin'den suçlamalara yanıt vermesini bekliyor.
YORUMLAR (9)
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bunlar sadece çıktıkları deligi düşünürler,diger canlıları aslaa düşünmezler.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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@KLUEN CHEWİT: Hemen bir felaket senaryosu yazmışsın bravo sana hayal gücün baya gelişmişCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırKARN LA KRANG LEUNG: Hayal gucume guveniyorum2 Yayından Kaldır
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Ha buna mı yediiyormuş. Bende ''Karagül'' dizinde ki Kendal''a yediriyor sandım, tıkladım!Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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Adamın yuzunun rabbiyesi silinmis nursuzCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır