Basketbolcu Blake Griffin, Kendall Jenner'ı Çocuklarına Tercih Etti

Basketbolcu Blake Griffin'in iki çocuğunun annesi Brynn Cameron, eski sevgilisine nafaka davası açtı. Ancak iddialara göre Griffin, Cameron'a maddi açıdan destek olmayı reddetti

VELAYET DAVASI SÜRÜYOR

Basketbolcu Blake Griffin geçtiğimiz senelerde Brynn Cameron'dan ayrılmıştı. Çiftin iki çocuğunun velayet davası da halen sürüyor.

ZAMANININ ÇOĞUNU KENDALL'A GEÇİRİYOR

Brynn Cameron, basketbolcunun çocuklarıyla ilgilenmediğini açıkladı. Cameron bununla da yetinmeyip Griffin'in vaktinin tamamını 22 yaşındaki model sevgilisi Kendall Jenner'la geçirdiğini söyledi.

VERECEKLERİ CEVAP MERAKLA BEKLENİYOR

Şimdi herkes Kendall Jenner ile Blake Griffin'den suçlamalara yanıt vermesini bekliyor.