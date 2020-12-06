Basketbol Süper Ligi, Aliağa Petkim - Anadolu Efes socunu kaç kaç? Aliağa Petkim - Anadolu Efes maçı sonucu nedir?
Basketbol Süper Lig'de oldukça merak edilen bir maç oynandı. Aliağa Petkim ve Anadolu Efes karşılaştı. Oldukça çetin geçen karşılaşma sonucunda ise Aliağa Petkim taraftarla oldukça üzüldü. Anadolu Efes ise unvanını korudu.
Basketbol Süper Liginde oldukça hareketli bir hafta geçti.Aliağa Petkim ve Anadolu Efes karşılaşmasına sahne olan Basketbol Süper Lig'i sonucuyla Aliağa Petkim taraftarlarını oldukça üzdü.
ALİAĞA PETKİM - ANADOLU EFES KARŞILAŞMASI SONUCU KAÇ KAÇ?
ING Basketbol Süper Ligi 11. haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 75-71 mağlup eden Anadolu Efes namağlup liderliğini sürdürdü.
ALİAĞA PETKİM - ANADOLU EFES KARŞILAŞMASI KİMLER SAHADAYDI?
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Aliağa Petkimspor: Ray 13, Boran Güler 12, Wimbush 5, Hummer 13, Zack 7, Yiğitcan Turna 8, Ege Arar 6, Hakan Yapar 2, Canberk Kuş, Dorukhan Engindeniz 5
Anadolu Efes: Micic 8, Beaubois 10, Tolga Geçim 4, Moerman 5, Dunston 18, Larkin 9, Singleton 8, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer 10