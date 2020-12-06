Basketbol Süper Ligi, Aliağa Petkim - Anadolu Efes socunu kaç kaç? Aliağa Petkim - Anadolu Efes maçı sonucu nedir?

Basketbol Süper Lig'de oldukça merak edilen bir maç oynandı. Aliağa Petkim ve Anadolu Efes karşılaştı. Oldukça çetin geçen karşılaşma sonucunda ise Aliağa Petkim taraftarla oldukça üzüldü. Anadolu Efes ise unvanını korudu.