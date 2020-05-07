Basketbol sahasındaki adamı gören şok oldu
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Basketbol sahasındaki adamı gören şok oldu

Basketbol sahasındaki adamı gören şok oldu
07.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:38

Kayseri'de sabah saatlerinde parka çıkan vatandaşlar, basketbol sahasında demirlere kendini asarak intihar eden adamı görünce şok oldu.

Kayseri'de sabah saatlerinde parka çıkan vatandaşlar, basketbol sahasında demirlere kendini asarak intihar eden adamı görünce şok oldu.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak'ta bulunan bir oyun parkında davulculuk yapan 42 yaşındaki Eraslan Ö. kendini iple demir parmaklıklara asarak intihar etti. Eraslan Ö.'yü parkta asılı halde gören vatandaşlar, polis ekiplerine ve 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemeler sonrasında bulunduğu yerden indirilen iki çocuk babası Eraslan Ö.'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ise olay yerine gelerek sinir kriz geçirdi.

Yetkililer olayla ilgili işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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