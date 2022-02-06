Başkentteki Hamsi Festivali'nde 1,5 ton hamsi ikram edildi

ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen 2. Geleneksel Hamsi Festivali'nde katılımcılara 1,5 ton hamsi ikram edildi.

Mamak Belediyesince Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde Geleneksek Hamsi Festivalinin ikincisi düzenlendi.

Festivalin açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, festivallerin şehirlerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Her yaş grubundan vatandaşa festivaller ile faydalı hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirten Köse, "Her hafta Mamak'ta yeni bir çalışmamızın açılışı gerçekleştiriyoruz. Hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği yapıyoruz. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, daha güzel bir Mamak için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ise konuşmasında Mamak Belediyesinin vatandaşın yüzünü güldüren çalışmalar yaptığını ve Ankara'ya sunduğu katkılar dolayısıyla Başkan Murat Köse ile gurur duyduklarını söyledi.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar dileyen Akdoğan, "Rabbim Cumhurbaşkanı'mızı başımızdan eksik etmesin. Son dönemde liderliğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dünyada yaşanan olaylara baktığımız zaman, denizlerde ölüme terk edilen göçmenleri gördüğümüz zaman liderliğin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Vicdan, sağ duyu sahibi bir lider var dünyada, o da Cumhurbaşkanımız." ifadesini kullandı.

Dünyanın her yerinde sıkıntıların olduğunu belirten Akdoğan, Türkiye'nin de yaşadığı sıkıntıları atlatarak şaha geçeceği değerlendirmesinde bulundu.

Balık stantlarında uzun kuyrukların oluştuğu festivalde, vatandaşlara tava ve ızgarada pişirilen 1,5 ton hamsi ücretsiz ikram edildi. Bazı vatandaşlar, kemençe dinletisi ve Karadeniz türküleri eşliğinde horon oynadı.