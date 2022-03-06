Başkentte "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi" yapıldı - Haberler

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Başkentte "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi" yapıldı

AA, İsa Toprak - Güncel
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Başkentte

Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından, Ankara'da "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi" düzenledi.

ANKARA (AA) - Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından, Ankara'da "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi" düzenledi.

Anadolu Meydanı'nda toplanan kadınlar ellerinde, "Hayatın her alanında eşitiz", "Gündüz kuşağı programları kadını uyuşturuyor", "Ucuz, güvenli, devlet eliyle kreş hizmeti" yazılı dövizler taşıdı.

"Bu toprakların kadınları güçlüdür." vurgusu yapılan mitingde, kadınların çalışması, üretmesi ve yükselmesinin Türkiye'yi de yükselteceği belirtildi.

Miting alanında müzik eşliğinde dans eden kadınlar, mitingin ardından Anıtkabir'e yürüdü.

Başkentte Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi yapıldı

Başkentte Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi yapıldı

Başkentte Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi yapıldı

Başkentte Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi yapıldı

AA / İsa Toprak - Güncel

Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet, Türkiye, Ankara, Güncel, Haberler

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