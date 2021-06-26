Başkentte YKS heyecanı
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Başkentte YKS heyecanı

Başkentte YKS heyecanı
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

Başkentte YKS heyecanıANKARA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanırken, bazı adaylar, koşarak son anda salonlara yetişti.

Başkentte YKS heyecanı

ANKARA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanırken, bazı adaylar, koşarak son anda salonlara yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Ankara'da sınava giren adaylar, büyük heyecan yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önünde toplanan adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Öğrencilerin plastik su şişelerindeki etiketler söküldü, metal toka, yüzük, kolye ve kemerleri çıkarıldı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yerleşkesi'nde sınava giren adaylardan bazıları, geç kalınca telaş yaşadı. Kapının kapanmasına birkaç dakika kala üniversiteye gelen adaylar, görevlilerin yönlendirmesi üzerine koşarak, sınava yetişti. Öğrenciler içeride ter dökerken, velileri ise dışarıda heyecanla bekledi. Ailelerin dışarıda çocuklarını beklerken koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe kuralını zaman zaman ihlal ettiği de gözlendi. YKS kapsamında yarın Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi yapılacak. 3 oturumda tamamlanacak YKS'ye toplam 2 milyonun üzerinde adayın girmesi bekleniyor.

Başkentte YKS heyecanı
Başkentte YKS heyecanı
Başkentte YKS heyecanı
Başkentte YKS heyecanı
Başkentte YKS heyecanı
Başkentte YKS heyecanı
Başkentte YKS heyecanı
Başkentte YKS heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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