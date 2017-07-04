Başkentte Sığınmacılar Ile Semt Sakinleri Arasında Gerginlik

Ankara'da bir iş yerinde çıkan kavgada Irak Türkmenlerinden bir kişinin bıçakla yaralanmasının ardından sığınmacılar ile semt sakinleri arasında yaşanan gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi.



Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler semtindeki bir iş yerinde, çalışanlar ile Irak Türkmenlerinden bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Irak Türkmeni bir kişi bıçakla yaralandı.



Kavganın ardından bazı semt sakinleri sığınmacılara tepki gösterdi. Bu sırada yaşanan gerginlik ise Suriye ve Irak Türkmeni 7 kişinin hafif yaralanmasıyla sonuçlandı.



Bunun üzerine semt sakinleri sığınmacıları protesto etti.



Bölgeye sevk edilen polis ekipleri vatandaşlara dağılmaları yönünde çağrıda bulundu.



Çevik kuvvet ve asayiş ekipleri ile özel harekat polislerinin de gönderildiği bölgede gerginliğin büyümemesi için toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile önlem alındı.



Emniyet mensuplarının uyarılarına rağmen dağılmayan bazı kişiler ise polisin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.



Vali Topaca ve İl Emniyet Müdürü Karaaslan olay yerinde



Ankara Valisi Ercan Topaca ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, semte gelerek gerginliğin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.



Bir iş yerine giren Topaca, semt sakinleriyle sohbet etti ve olaylar hakkında bilgi aldı.



Vali Topaca, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sığınmacıların karıştığı birkaç olay yaşandığını söyledi.



Demetevler'deki gerginliğin sosyal medyada abartıldığını vurgulayan Topaca, "Çıkan bir tartışma küçük bir kavgaya dönüşmüş. Irak Türkmeni olan kişiler ile bizim vatandaşlarımızın arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi bıçakla yaralanmış. Yaralanan Irak Türkmeni kişinin herhangi bir hayati tehlikesi yok. Durumu iyi, hastaneden de bilgi aldım. Olaya karışan 8 kişi var. Onlardan da bir kısmı hastaneye intikal ettirildi, bir kısmı gitmek istemedi. Onlar da darp sonucu yaralanmış." diye konuştu.



Topaca, Türkiye'de gerek Suriyeli gerekse de Irak Türkmeni sığınmacılara millet olarak büyük bir hoşgörüyle yaklaşıldığını ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük bir fedakarlık yapıldığını dile getirdi.



Devletin, yasa dışı durumlar varsa bunlarla ilgili gereğini yapmaya muktedir olduğunu anlatan Topaca, her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.



"Sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar tespit edilecek"



Topaca, söz konusu olaylarla ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara dikkati çekti.



Herkesin hoşgörülü davranması ve sükunet içinde olmasını isteyen Topaca, "Sosyal medyada bir Türk vatandaşının öldüğü yönünde asılsız haberler dolaşmakta. Bu tür haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Yaralılar arasında Türk vatandaşı yok." dedi.



Söz konusu iletilerin yakından takip edildiğini aktaran Topaca, asılsız haberlerle halkı kin ve nefretle birbirine düşürecek, toplumda tedirginlik oluşturacak, kamu düzenini bozacak paylaşımlarda bulunan kişiler belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.



Halkın sosyal medyadaki asılsız haberlere itibar etmemesi, sakin olması ve kanunlara uygun hareket etmesi çağrısında bulunan Topaca, sadece yetkili makamların yapacağı açıklamaların dikkate alınmasını ve polisin uyarılarına riayet edilmesini istedi.