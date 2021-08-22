Başkentte muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi
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Başkentte muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi

Başkentte muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla "Birlik Aşuresi" etkinliği düzenlendi.

Çankaya Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla "Birlik Aşuresi" etkinliği düzenlendi.

Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen "Birlik Aşuresi" etkinliğine, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP milletvekilleri, CHP Parti Meclis üyeleri ile başkentliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Taşdelen, muharrem ayının ve aşure gününün önemine değinerek, Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve diğer şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

Muharrem ayında tutulan oruçların kabul olmasını dileyen Taşdelen, "Birlik aşuremizin sevgiye, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe hizmet etmesini diliyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Alper Taşdelen ve partililer, vatandaşlara aşure dağıttı.

Etkinlik kapsamında çeşitli gruplar ve sanatçılar sahne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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