Başkentte kar yağışı (2)
13.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:31
Araç içinden yolda çekilmiş kar yağışı görüntüsü Çankaya Kavaklıdere tarafında çekilmiş kar yağışı görüntüsü Trafikte ilerleyen araçlar 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında çekilmiş kar yağışı görüntüsü Trafikte ilerleyen araçlar Yürüyen vatandaşlar ANKARA - Başkentte karla karışık yağmur...
Araç içinden yolda çekilmiş kar yağışı görüntüsü
Çankaya Kavaklıdere tarafında çekilmiş kar yağışı görüntüsü
Trafikte ilerleyen araçlar
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında çekilmiş kar yağışı görüntüsü
Trafikte ilerleyen araçlar
Yürüyen vatandaşlar ANKARA - Başkentte karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu