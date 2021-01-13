Başkentte kar yağışı (2)
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Başkentte kar yağışı (2)

13.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:31

Araç içinden yolda çekilmiş kar yağışı görüntüsü Çankaya Kavaklıdere tarafında çekilmiş kar yağışı görüntüsü Trafikte ilerleyen araçlar 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında çekilmiş kar yağışı görüntüsü Trafikte ilerleyen araçlar Yürüyen vatandaşlar ANKARA - Başkentte karla karışık yağmur...

Araç içinden yolda çekilmiş kar yağışı görüntüsü

Çankaya Kavaklıdere tarafında çekilmiş kar yağışı görüntüsü

Trafikte ilerleyen araçlar

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında çekilmiş kar yağışı görüntüsü

Trafikte ilerleyen araçlar

Yürüyen vatandaşlar ANKARA - Başkentte karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. (2)

Başkentte kar yağışı (2)
Başkentte kar yağışı (2)
Başkentte kar yağışı (2)
Başkentte kar yağışı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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