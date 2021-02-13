Başkentte kadınların telefon ve cüzdanlarını çalan yankesicilik zanlısı yakalandı
Ankara'da kadınların telefon ve cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da kadınların telefon ve cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Özellikle Çankaya ilçesinde kadınların telefon ve cüzdan gibi değerli eşyayla ilgili kayıp müracaatlarının artması üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
Ekiplerce 3 kadının kaybolan cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalındığı ve hırsızlık olaylarını "Sansar" lakaplı Edip Ş'nin gerçekleştirdiği belirlendi.
Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan, 12 yankesicilik olayına karıştığı tespit edilen Edip Ş, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Zanlının kadınların cep telefonlarını el çabukluğuyla alarak kaçması, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kayıtlarda metro çıkışındaki kalabalıktan faydalanan Edip Ş'nin yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalıp hızla uzaklaşması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı