Başkentte "Genç Mimarlar Vakıf ve Külliyelerimizi Tanıyor" projesi kapsamında sergi açıldı

ANKARA (AA) - "Genç Mimarlar Vakıf ve Külliyelerimizi Tanıyor" projesi kapsamında genç mimarların çizimlerinin yer aldığı sergi, Milli Kütüphane'de açıldı.

Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma, Tasarım ve Tanıtma Derneği (GELARD) tarafından Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışı, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Tanıtım filminin gösteriminin ardından konuşan GELARD Proje Koordinatörü Hatice Tezgel, çalışmanın, derneğin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüttüğü "Külliyeler" projesinin bileşeni olarak hayata geçirildiğini belirtti.

Tezgel, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, 7 ay süren projeyle genç mimarlara vakıf ve külliye eserlerinin mimari ve sosyal fonksiyonları açısından tanıtıldığını kaydetti.

Üniversitelerin mimarlık bölümlerinden seçilmiş 28 öğrenciye 14 hafta boyunca teorik eğitimler verildiğini ifade eden Tezgel, proje kapsamında İstanbul'daki vakıf ve külliyeleri gezdiklerini bildirdi.

Tezgel, öğrencilerin eğitimlerde vakıf ve külliyelerin mimari ve toplumsal fonksiyonlarını çalıştığını aktararak, fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin'in öğrencilerin mimari çizimlerini yaptığı vakıf ve külliyelerin fotoğraflarını çektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılıştan sonra düzenlenen sempozyumda, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız "Tarihi ve Kültürel Mirasımızın Şehir Belleği", fotoğraf sanatçısı Şahin ise "Geçmişten Geleceğe Külliyelerimiz" konulu sunum yaptı.