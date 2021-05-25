Başkentte "Geleneğin Ustaları Fetih" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte "Geleneğin Ustaları Fetih" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı

Başkentte 'Geleneğin Ustaları Fetih' isimli geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesince (MGÜ), İstanbul'un fethinin 568'inci yılı dolayısıyla "Geleneğin Ustaları Fetih" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesince (MGÜ), İstanbul'un fethinin 568'inci yılı dolayısıyla "Geleneğin Ustaları Fetih" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı.

MGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Sanat Galerisi'nde beğeniye sunulan serginin açılışını Rektör Prof. Dr. Erol Parlak, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serda Türkel Oter yaptı.

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümünce hazırlanan sergide, sanatçılar Bahtiyar Hıra, Duygu Orak İnce, Kadir Sakoğlu, Mehmet Karslı, Memnune Birkan, Müzeyyen Bilgiç ve Nurten Ünver'in hat, tezhip, minyatür, ebru, kat'ı ve cilt alanında 50 eseri yer alıyor.

Sergi, 4 Haziran'a kadar MGÜ Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Başkentte 'Geleneğin Ustaları Fetih' isimli geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı
Başkentte 'Geleneğin Ustaları Fetih' isimli geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı
Başkentte 'Geleneğin Ustaları Fetih' isimli geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Son Dakika | Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı
Son Dakika | Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı
Ankara'nın 250 günlük suyu kaldı
Ankara'nın 250 günlük suyu kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkentte "Geleneğin Ustaları Fetih" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 12:55:37. #1.16#

title