Başkentte Eski Polisler Hakkındaki Fetö/pdy Davasında Ara Karar

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan 23 eski polisten biri tahliye edildi.



Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı, bazı sanıklarla da bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.



Sanıklardan Muhittin Murat Yılmazer, komiser yardımcısıyken meslekten ihraç edildiğini, hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile bağlantısının olmadığını, bağlı bulunduğu tek örgütün emniyet teşkilatı olduğunu savundu.



Yılmazer, "Binlerce şehit ve gazi vermiş bir teşkilatın parçası olarak, terör örgütü üyeliği ile yargılanmam bana çok ağır geliyor. Eğitim ve öğretim hayatı boyunca FETÖ ile irtibatlı hiçbir kuruma gitmedim, örgüte hiçbir yardımda bulunmadım." diye konuştu.



Darbe girişimi gecesi evinde dinlenirken kendi isteğiyle göreve gittiğini anlatan Yılmazer, tahliyesini talep etti.



Tutuklu sanıklardan Hilmi Duran da üzerine atılı suçları reddederek tahliyesini istedi.



Sanık Hüseyin Gürtekin de 2004'te Polis Akademisinden başarıyla mezun olduğunu, hiçbir illegal faaliyete katılmadığını ve "ByLock" kullanmadığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.



Sanık Musa Benli de örgütün faaliyetlerine katılmadığını, herhangi bir irtibatı ve iltisakı olmadığını öne sürdü. Hakkındaki tanık beyanına ilişkin de Benli, kendisine iftira atıldığını iddia etti.



Tutuklu sanık Murat Aydemir de örgüte ait hiçbir okula, yurt veya dershaneye gitmediğini ve "ByLock" kullanmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.



Mahkeme Başkanı, sanığın eşinin kullandığı telefonda da ByLock tespit edildiğine dikkati çekti.



Aydemir'in, "Karımla neden bu program üzerinden konuşayım." sözleri üzerine Mahkeme Başkanı, "Programın temel mantığı bu zaten. Normal telefonda konuşulmayacak şeyleri konuşmak için örgüt böyle bir yol izliyor." diye karşılık verdi.



Sanıklar Kamil Yüce ve Mehmet Ali Uçam da örgüt üyesi ve "ByLock" kullanıcısı oldukları suçlamasını reddederek tahliye talebinde bulundu.



Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ilişkin görüşünü açıkladı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Arslan'ın tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Böylece davada tutuklu sanıkların sayısı 22 oldu.