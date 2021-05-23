Başkentte çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Başkentte çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi Ankara'nın Mamak ilçesinde elektrik kontağında çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.

Başkentte çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde elektrik kontağında çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Ankara'nın Mamak ilçesinde Şahap Gürler Mahallesi 1213. Sokak Papatya Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 katlı binanın 5. katında elektrik kontağından alevler çıktı. Durumu fark eden ev sahibi apartman sakinlerine haber verdi. Kısa sürede apartman boşaltılırken olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken 112 acil servis ekipleri duman etkilenen 8 kişiye müdahalede bulundu. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş