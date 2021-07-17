Başkentte 3 katlı iş merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Başkentte 3 katlı iş merkezinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, binadaki dükkanlar kullanılamaz hale geldi.

Başkentte 3 katlı iş merkezinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, binadaki dükkanlar kullanılamaz hale geldi.

Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi 11. Cadde'de mobilya üretim malzemeleri satılan dükkanların yer aldığı 3 katlı iş merkezinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan kereste yığınlarını söndürmeye çalışırken alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Alevler, iş merkezinin karşısında bulunan binadaki ahşap malzemeleri de tutuşturdu.

İtfaiye ekipleri karşı binadaki yangını kısa sürede söndürdü. İş merkezindeki soğutma çalışmaları sırasında dükkanları kontrol eden itfaiye ekipleri, 3'üncü kattaki mobilya malzemeleri satılan iş yerinde bir kişinin cesedini buldu.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cesedin 52 yaşındaki Orhan Er'e ait olduğu tespit edildi.

Yangında iş merkezindeki dükkanlar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı bölgede incelemelerde bulundu.

Balcı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Siteler 11. Cadde'de çıkan yangından etkilenen iş yerlerimizi ziyaret edip esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yangında vefat eden hemşehrimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Geçmiş olsun Siteler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay