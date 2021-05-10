Başkentli çiftçilere 8 milyon sebze fidesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 8 milyon sebze fidesinin (domates ve biber) dağıtımına başlıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 8 milyon sebze fidesinin (domates ve biber) dağıtımına başlıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle Başkentli çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2020 yılında yerli üreticilere 5 milyon 827 bin 920 sebze fidesi (domates ve biber) desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yoğun talep üzerine fide desteğini artırarak yaklaşık 8 milyona yükseltti. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere talep toplama başvurularına 8 Nisan'da başlarken, Başkentli çiftçilere domates ve biber fidelerini dağıtmaya hazırlanıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze fidesi dağıtımını toplam 23 ilçede gerçekleştirecek.
TAM 23 İLÇEDE DAĞITIM GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Başkent'teki sebze fidesi desteği dağıtım noktaları ve tarihleri şöyle:
Ayaş: 15 Mayıs: Akkaya-Akkaya Köy Konağı, Ilıca-Ilıca Köy Konağı, İlhan-İlhan Köy Konağı, Oltan-Oltan
Köy Konağı
16 Mayıs: Çanıllı, Başbereket, Ortabereket (Çanıllı Köy Konağı)
16 Mayıs: Pınaryaka, Bayat, Evci, Feruz (Pınarkaya Köy Konağı)
16 Mayıs: Sinanlı, Ayaş Merkez, Yağmurdere, Gökler, Gençali, Ulupınar, Bayram (ABB Fen İşleri Şantiyesi)
Beypazarı: 17 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Nallıhan: 17 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi
Güdül: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Şereflikoçhisar: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Evren: 18 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi
Bala: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Haymana: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Kalecik: 19 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Kahramankazan: 19 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Çubuk: 20 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Pursaklar: 20 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Gölbaşı: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Çankaya: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Akyurt: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Polatlı: 22 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi
Çamlıdere: 22 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Kızılcahamam: 22 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi
Sincan: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu
Yenimahalle: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu
Keçiören: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu
Altındağ: : 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi
Elmadağ: 24 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi.
(Ali Nargüner/ İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı