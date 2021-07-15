BAŞKENT'TE YAYA ÜST GEÇİT YAPIMI HIZLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmeleri için yaya üst geçitlerin yapımlarına hız verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmeleri için yaya üst geçitlerin yapımlarına hız verdi. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, sürücülerin ve yayaların can güvenliğini korumak amacıyla Başkent'te 9 noktaya yeni yaya üst geçit kazandıracak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürücülere yönelik güvenli ve kesintisiz sürüş sağlamak için Başkent'in dört bir tarafında sürdürdüğü yol, kavşak ve köprü çalışmalarının yanı sıra yayaların da can güvenliğini amaçlayan çalışmalara imza atıyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam eden 4 yaya üst geçit çalışmalarında sona gelinirken, 5 üst geçidin ise yapımına başlandı.

ASANSÖRLÜ ÜST GEÇİTLER

Kentin büyümesi ve nüfusun artması nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçları göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e yeni yaya üst geçitler kazandırarak trafik kazalarının da önüne geçmeyi planlıyor.

Ocak ayında ihale süreci tamamlanan ve yapımına başlanılan tüm üst geçitlerde 2'şer asansör yer alacak. Trafiğin hızlı ve yoğun olduğu caddelerde üst geçitleri ve asansörlerini kullanacak olan bisiklet sürücüleri, engelli vatandaşlar ve yayaların böylece ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapım çalışmalarına hız verilen ve kısa sürede tamamlanacak üst geçitler şöyle:

-Bağdat Caddesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi önü üst geçidi,

-Samsun Yolu ASKİ Su Deposu önü üst geçidi,

-Konya Yolu Hacıbaba önü üst geçidi,

-Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) Kentpark önü yaya üst geçidi.

7/24 MESAİ

Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik tasarlanan ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te can ve sürüş güvenliğini önceleyerek yaya üst geçitlerin sayısını her geçen gün artırıyor.

7/24 devam eden çalışmalar kapsamında toplam 9 üst geçidin hizmete gireceği 2021 yılında tamamlanması planlanan yeni üst geçit noktaları ise şöyle belirlendi:

-Esenboğa Protokol Yolu Pursaklar yaya üst geçidi,

-Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) Hayalpark Sitesi önü yaya üst geçidi,

-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) Hidromek hizası yaya üst geçidi

-Batı Bulvarı 2026. Cadde yaya üst geçidi,

-Ayaş Caddesi üzeri Başak Tıp Merkezi önü yaya üst geçidi.

Kaynak: Habermetre