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Başkent'te yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te yangın korkuttu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir binanın 1. katındaki yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir binanın 1. katındaki yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Koçak Apartmanı 1. katta bulunan işçilerin kaldığı dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi apartman sakinleri hortumla su sıkarak yaptı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yanan daire kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan muhabbet kuşunun dumandan zehirlenerek öldüğü tespit edildi. - ANKARA

Başkent'te yangın korkuttu

Başkent'te yangın korkuttu

Başkent'te yangın korkuttu

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