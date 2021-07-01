Son dakika haberi | Başkent'te traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Ankara'da Polatlı-Ayaş yolunda otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti!

Ankara'da Polatlı-Ayaş yolunda otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti!

Kaza, Polatlı Basri Mahallesi'nde 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ayaş yolu üzerinden Polatlı istikametine doğru seyir halinde olan Yüksel Ö. kontrolündeki 06 PMY 38 plakalı traktörün buğday yüklü römorkuna, sürücüsü Musa Ö. olduğu öğrenilen 06 HB 933 plakalı otomobil arkadan çarptı. Musa Ö. araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Musa Ö. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Musa Ö yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı